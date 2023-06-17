В «Оренбурге» объяснили, когда назначат Ярошика главным тренером

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером.

«Когда Марцел Личка уйдёт, тогда мы и объявим Ярошика», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ранее сообщил, что главный тренер Марцел Личка с большой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо».

Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ.

Ранее Властимил Петржела отреагировал на информацию о том, что Иржи Ярошик может возглавить «Оренбург».