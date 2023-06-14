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Петржела: Ярошика осудят за переезд в Россию

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о том, что Иржи Ярошик может возглавить «Оренбург».
Петржела: Ярошика осудят за переезд в Россию
  • AFP
  • © MICHAL CIZEK

«У него будут проблемы в Чехии. Но я не хочу решать за него. Думаю, он не откажется от такого предложения. Ему будет трудно заработать здесь миллион евро. Если он возглавит «Оренбург», будет много гадостей. Но это немного другая ситуация, когда у него полурусская семья», — цитирует Петржелу iSport.cz.

13 июня Ярошик подтвердил, что он может возглавить «Оренбург», если Марцел Личка уйдёт в «Динамо».

Оренбургский и московский клубы ведут переговоры по поводу перехода Лички. Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ. 

Ранее Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург».

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