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Двукратный олимпийский призёр отстранён от турниров за фальсификацию данных в паспорте

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Двукратный олимпийский призёр по лёгкой атлетике Лугелин Сантос отстранён от турниров за фальсификацию данных в его паспорте.
Двукратный олимпийский призёр отстранён от турниров за фальсификацию данных в паспорте
  • © AP Photo/Mark Humphrey

У него в паспорте была указана дата рождения на год меньше.

«Я просто следовал указаниям тех, кто руководил мной в моей тогдашней спортивной карьере», — написал Сантос в социальных сетях.

Доминиканец Сантос завоёвывал серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Токио-2020.

Ранее сообщалось, что десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

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