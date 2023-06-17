Двукратный олимпийский призёр отстранён от турниров за фальсификацию данных в паспорте
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У него в паспорте была указана дата рождения на год меньше.
«Я просто следовал указаниям тех, кто руководил мной в моей тогдашней спортивной карьере», — написал Сантос в социальных сетях.
Доминиканец Сантос завоёвывал серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Токио-2020.
Ранее сообщалось, что десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах.