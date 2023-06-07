Десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах

Независимая дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) приняла решение отстранить десять китайских игроков.

Как сообщает пресс-служба WPBSA, Лян Вэньбо и Ли Ханг получили пожизненные дисквалификации, а также должны выплатить по £43 тыс.

Ещё восемь снукеристов признали свою вину, из-за чего сроки их дисквалификации были существенно сокращены.

Таким образом, Лу Нин, Чэнь Цзыфань, Янь Бинтао отстранены на 5 лет, Чжан Цзянькан на 2 года и 11 месяцев, Бай Ланнин на 2,8, Чжао Цзяньбо на 2,4, Чан Бинъюй на 2 года и Чжао Синьтун на 1,8.

Ранее О'Салливан вылетел в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.