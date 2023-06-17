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Тренер «Ариса» заявил, что команде будет трудно найти замену Кокорину

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что команде будет трудно найти замену нападающему Александру Кокорину.
Тренер «Ариса» заявил, что команде будет трудно найти замену Кокорину
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«Если Саша примет решение не переходить к нам, то трудно будет найти соответствующую ему замену, но мы должны будем это сделать.

Пока мне на эту позицию интересен только Саша», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе.

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