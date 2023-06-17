Тренер «Ариса» заявил, что команде будет трудно найти замену Кокорину

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что команде будет трудно найти замену нападающему Александру Кокорину.

«Если Саша примет решение не переходить к нам, то трудно будет найти соответствующую ему замену, но мы должны будем это сделать.

Пока мне на эту позицию интересен только Саша», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе.