Тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе
«Будущее Кокорина? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — цитирует тренера «РБ Спорт».
32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона. У него контракт с «Фиорентиной».
Ранее тренер «Ариса» назвал Кокорина лидером в раздевалке и на поле.