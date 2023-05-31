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Тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

«Будущее Кокорина? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — цитирует тренера «РБ Спорт».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона. У него контракт с «Фиорентиной».

Ранее тренер «Ариса» назвал Кокорина лидером в раздевалке и на поле.

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