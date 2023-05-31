Тренер «Ариса» назвал Кокорина лидером в раздевалке и на поле

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о влиянии нападающего Александра Кокорина на игроков в команде.

«Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле всё выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объёмы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается продать Кокорина за €3—4 млн.