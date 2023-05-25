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Итальянский журналист: «Фиорентина» попытается продать Кокорина за €3—4 млн

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Итальянский журналист Пьетро Лаззерини считает, что «Фиорентина» попытается продать Александра Кокорина.

«Я не думаю, что Винченцо Итальяно даст Кокорину ещё один шанс в клубе. Его попытаются продать. Полагаю, речь идёт про €3—4 млн», — приводит слова Лаззерини «РБ Спорт».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За кипрский клуб «Арис» нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что Кокорину стоит продолжить выступать в чемпионате Кипра.

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