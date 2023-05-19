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Пономарёв: «Фиорентина» не станет возвращать Кокорина из «Ариса»

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Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв считает, что нападающему «Ариса» Александру Кокорину стоит продолжить выступать в чемпионате Кипра.
Пономарёв: «Фиорентина» не станет возвращать Кокорина из «Ариса»
  • РИА Новости

«Закрепиться в «Фиорентине» у него не получится. Это исключено, абсолютно исключено. Даже пусть не думает и не мечтает», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

По мнению экс-футболиста ЦСКА, российский нападающий в Италии «подорвёт здоровье и нервы».

«Он там не сыграет. В РПЛ ему тоже не надо. С ним закончено. Пусть сидит на Кипре, это его страна», — заключил Пономарёв.

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. За кипрский клуб нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее агент Кокорина заявил, что футболист вернётся в расположение «Фиорентины».

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