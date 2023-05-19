Агент Кокорина заявил, что футболист вернётся в расположение «Фиорентины»
- РИА Новости
«У Кокорина сейчас будет отдых. Потом Александр вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах. За кипрский клуб нападающий играет на правах аренды.
Ранее агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре.