Агент Кокорина заявил, что футболист вернётся в расположение «Фиорентины»

Агент российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев заявил, что его клиент вернётся в расположение итальянской «Фиорентины».

«У Кокорина сейчас будет отдых. Потом Александр вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах. За кипрский клуб нападающий играет на правах аренды.

Ранее агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре.