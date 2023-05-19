Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре

Короткая ссылка
Агент российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.
Агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре
  • РИА Новости

«Признание Кокорина лучшим футболистом сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

Агент ответил на вопрос о том, может ли признание 32-летнего россиянина лучшим футболистом сезона повлиять на его будущее.

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба итальянского клуба, что Александр может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах. За кипрский клуб он играет на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее гол Кокорина принёс «Арису» победу над «Пафосом» в матче 32-го тура чемпионата Кипра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить