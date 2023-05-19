Агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре
- РИА Новости
«Признание Кокорина лучшим футболистом сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».
Агент ответил на вопрос о том, может ли признание 32-летнего россиянина лучшим футболистом сезона повлиять на его будущее.
«У Кокорина контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба итальянского клуба, что Александр может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал он.
В нынешнем сезоне Кокорин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах. За кипрский клуб он играет на правах аренды из «Фиорентины».
Ранее гол Кокорина принёс «Арису» победу над «Пафосом» в матче 32-го тура чемпионата Кипра.