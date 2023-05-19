Агент назвал ожидаемым признание Кокорина лучшим игроком сезона на Кипре

Агент российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

«Признание Кокорина лучшим футболистом сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

Агент ответил на вопрос о том, может ли признание 32-летнего россиянина лучшим футболистом сезона повлиять на его будущее.

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба итальянского клуба, что Александр может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах. За кипрский клуб он играет на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее гол Кокорина принёс «Арису» победу над «Пафосом» в матче 32-го тура чемпионата Кипра.