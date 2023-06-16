Голубев: в «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что задолженность по зарплатам в футбольном клубе «Ростов» будет закрыта после продажи ряда игроков.

«И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счёт трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — цитирует Голубева ТАСС.

По его словам, «на сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух».

«Ростов» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял четвёртое место в турнирной таблице. Золотые медали выиграл петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник Евгений Чернов расторгает соглашение с «Краснодаром» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».