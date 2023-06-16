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Голубев: в «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что задолженность по зарплатам в футбольном клубе «Ростов» будет закрыта после продажи ряда игроков.
Голубев: в «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

«И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счёт трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — цитирует Голубева ТАСС.

По его словам, «на сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух».

«Ростов» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял четвёртое место в турнирной таблице. Золотые медали выиграл петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник Евгений Чернов расторгает соглашение с «Краснодаром» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».

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