Голубев: в «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов
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«И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счёт трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — цитирует Голубева ТАСС.
По его словам, «на сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух».
«Ростов» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял четвёртое место в турнирной таблице. Золотые медали выиграл петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что защитник Евгений Чернов расторгает соглашение с «Краснодаром» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».