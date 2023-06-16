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Футбольный клуб «Балтика» выкупил у ЦСКА Пряхина

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Полузащитник московского ЦСКА Сергей Пряхин продолжит выступать за калининградскую «Балтику» на постоянной основе.
Футбольный клуб «Балтика» выкупил у ЦСКА Пряхина
  • Gettyimages.ru

Приморский клуб выкупил права на 20-летнего футболиста у армейской команды. Пряхин подписал с «Балтикой» контракт сроком на три года. Сумма выкупа полузащитника не уточняется, сообщает пресс-служба «Балтики».

Пряхин в сезоне-2022/23 в аренде в «Балтике» в 28 матчах в чемпионате Первой лиги забил четыре мяча. Футболист является воспитанником ЦСКА.

Ранее известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, которым интересовался «Челси».

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