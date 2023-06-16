Габулов: ЦСКА нужно нарабатывать ментальность и дух победителя

Бывший футболист ЦСКА Владимир Габулов считает, что армейцы смогут бороться за чемпионство, если наработают дух победителя.

«Нужно нарабатывать ментальность и дух победителя, который был свойственен ЦСКА нашего времени. Также нужно прибавлять в мастерстве и в общей командной уверенности, чтобы показывать ещё более стабильный и зрелищный футбол», — цитирует Габулова Metaratings.

Под руководством Владимира Федотова армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Игра за Суперкубок состоится в Казани 15 июля.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.