Промес — о победе за звание лучшего игрока «Спартака» сезона: спасибо всем моим фанатам
«Спасибо всем моим фанатам. Увидимся в следующем сезоне», — написал Промес в социальных сетях.
31-летний Голландец набрал в голосовании 60% голосов. Следом расположились Руслан Литвинов и Георгий Джикия.
В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).
Ранее сообщалось, что Промес подвёл итоги сезона-2022/23 в чемпионате России.