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Промес — о победе за звание лучшего игрока «Спартака» сезона: спасибо всем моим фанатам

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в сезоне-2022/23.

«Спасибо всем моим фанатам. Увидимся в следующем сезоне», — написал Промес в социальных сетях.

31-летний Голландец набрал в голосовании 60% голосов. Следом расположились Руслан Литвинов и Георгий Джикия.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее сообщалось, что Промес подвёл итоги сезона-2022/23 в чемпионате России.

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