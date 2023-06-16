Ахметов рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до финала Кубка России и попасть в тройку призёров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет», — цитирует Ахметова iz.ru.

В финале Кубка России «Краснодар» уступил в серии пенальти ЦСКА. В чемпионате страны подопечные Владимира Ивича стали шестыми.

Ранее Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» в следующем сезоне готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.