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Ахметов рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на следующий сезон.
Ахметов рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон
  • Gettyimages.ru

«Хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до финала Кубка России и попасть в тройку призёров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет», — цитирует Ахметова iz.ru.

В финале Кубка России «Краснодар» уступил в серии пенальти ЦСКА. В чемпионате страны подопечные Владимира Ивича стали шестыми.

Ранее Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» в следующем сезоне готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.

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