Зидан признался, что не знает, когда вернётся к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.

«Я скучаю по футболу, но физически... Что касается возвращения к тренерской работе, время придёт. Я не знаю, когда это произойдёт, но время точно придёт», — цитирует Зидана RMC Sport.

В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ.