Дудина завоевала бронзу этапа серии Большого шлема по дзюдо в Астане
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18-летняя спортсменка из России в поединке за третье место в весовой категории до 48 кг одержала победу над Галией Тынбаевой из Казахстана.
Золотую медаль завоевала итальянка Ассунта Скутто, серебряную награду — испанка Лаура Мартинес.
Турнир в Казахстане завершится 18 июня. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.