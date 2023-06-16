Дудина завоевала бронзу этапа серии Большого шлема по дзюдо в Астане

Россиянка Кристина Дудина выиграла бронзовую медаль этапа серии Большого шлема 2023 года по дзюдо в Астане.

18-летняя спортсменка из России в поединке за третье место в весовой категории до 48 кг одержала победу над Галией Тынбаевой из Казахстана.

Золотую медаль завоевала итальянка Ассунта Скутто, серебряную награду — испанка Лаура Мартинес.

Турнир в Казахстане завершится 18 июня. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.