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Дудина завоевала бронзу этапа серии Большого шлема по дзюдо в Астане

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Россиянка Кристина Дудина выиграла бронзовую медаль этапа серии Большого шлема 2023 года по дзюдо в Астане.
Дудина завоевала бронзу этапа серии Большого шлема по дзюдо в Астане
  • globallookpress.com

18-летняя спортсменка из России в поединке за третье место в весовой категории до 48 кг одержала победу над Галией Тынбаевой из Казахстана.

Золотую медаль завоевала итальянка Ассунта Скутто, серебряную награду — испанка Лаура Мартинес.

Турнир в Казахстане завершится 18 июня. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.

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