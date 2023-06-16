Денисов раскрыл, что сказал Абаскаль футболистам после назначения в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что сказал главный тренер Гильермо Абаскаль после своего назначения в столичный клуб.

«Я вспоминаю его первую речь, в ней он обратил внимание на жизненные аспекты. Например, было такое: «Каждое утро мы видим друг друга и должны здороваться за руку». Это как знак уважения, по моему мнению, ну и приветствие. Здороваются все без исключения: игроки, тренерский штаб, персонал», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

В сезоне-2022/23 20-летний Денисов провёл за красно-белых в Российской премьер-лиге 29 матчей, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об Абаскале.