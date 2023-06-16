Рианчо: Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нынешнем наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Следующий сезон станет важным испытанием для Абаскаля. К нему будет приковано ещё больше внимания. Уверен, он справится с давлением и порадует болельщиков хорошей игрой. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал абсурдом информацию о том, что игроки «Спартака» сыграют в Медиалиге.