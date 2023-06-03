Абаскаль назвал абсурдом информацию о том, что игроки «Спартака» сыграют в Медиалиге
- РИА Новости
«Участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги? Они не будут играть, у них есть контракты. Это абсурд, просто слухи и не более того», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, игроки красно-белых Павел Мелёшин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за ФК «Бей Беги» в Медиалиге.
3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата.
Ранее сообщалось, что Георгию Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.