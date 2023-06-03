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Абаскаль назвал абсурдом информацию о том, что игроки «Спартака» сыграют в Медиалиге

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию об участии футболистов команды в матчах Медиалиги.
Абаскаль назвал абсурдом информацию о том, что игроки «Спартака» сыграют в Медиалиге
  • РИА Новости

«Участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги? Они не будут играть, у них есть контракты. Это абсурд, просто слухи и не более того», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, игроки красно-белых Павел Мелёшин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за ФК «Бей Беги» в Медиалиге.

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата.

Ранее сообщалось, что Георгию Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.

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