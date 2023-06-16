Агент Бистровича: вероятнее всего, игрок вернётся в ЦСКА

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о будущем своего клиента.

«Пока окончательного решения относительно будущего Кристияна нет. Но, вероятнее всего, он вернётся в ЦСКА», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что 24-летний хорват, который первую часть сезона провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну».

В нынешнем сезоне Бистрович провёл за «Фортуну» 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее агент Бистровича допустил возвращение футболиста в ЦСКА.