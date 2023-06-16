Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Бистровича: вероятнее всего, игрок вернётся в ЦСКА

Короткая ссылка
Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о будущем своего клиента.
Агент Бистровича: вероятнее всего, игрок вернётся в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Пока окончательного решения относительно будущего Кристияна нет. Но, вероятнее всего, он вернётся в ЦСКА», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что 24-летний хорват, который первую часть сезона провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну».

В нынешнем сезоне Бистрович провёл за «Фортуну» 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее агент Бистровича допустил возвращение футболиста в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить