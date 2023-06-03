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Агент Бистровича допустил возвращение футболиста в ЦСКА

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Агент полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича Вукмил Вукмирица рассказал о будущем хавбека.
Агент Бистровича допустил возвращение футболиста в ЦСКА
  • РИА Новости

«Может быть, Кристиан всё же вернётся в ЦСКА. На данный момент никакого точного решения нет», — цитирует Вукмирицу Sport24.

Напомним, что 24-летний хорват, который первую часть сезона-2022/23 провёл в «Лечче», договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну».

В нынешнем сезоне Бистрович провёл за «Фортуну» 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о призовом фонде Кубка России.

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