Бабаев: в этом сезоне сумма призового фонда Кубка России дошла до 2 млрд рублей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о призовом фонде Кубка России.

«В этом сезоне, учитывая новый формат Кубка России, сумма призового фонда дошла до 2 млрд. рублей. Видим, что интерес болельщика так же вырос. Отчасти удалось компенсировать отсутствие европейских турниров. Но лишь отчасти», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления на международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.