Спортивный директор «Рубина» о подписании Сутормина: переговоры идут
- РИА Новости
«Мы работаем над вопросом перехода Сутормина в «Рубин» на следующий сезон. Переговоры идут», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе армейского клуба к Сутормину.