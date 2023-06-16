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Спортивный директор «Рубина» о подписании Сутормина: переговоры идут

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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что клуб продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Алексея Сутормина.
Спортивный директор «Рубина» о подписании Сутормина: переговоры идут
  • РИА Новости

«Мы работаем над вопросом перехода Сутормина в «Рубин» на следующий сезон. Переговоры идут», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе армейского клуба к Сутормину.

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