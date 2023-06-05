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Бабаев: Сутормин — в расширенном списке ЦСКА, но диалог не ведём

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе армейского клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.
Бабаев: Сутормин — в расширенном списке ЦСКА, но диалог не ведём
  • РИА Новости

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним. Информация про Артёма Макарчука? Это неправда», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Сутормина на правах аренды.

По информации источника, в футболисте заинтересован главный тренер армейского клуба Владимир Федотов.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Рубине» сообщили о переговорах по Сутормину.

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