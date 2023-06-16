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Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» по итогам сезона-2022/23

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов стал лучшим молодым футболистом красно-белых в сезоне-2022/23.
Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» по итогам сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

Игрок также занял второе место в голосовании за лучшего футболиста сезона, набрав 23% голосов, сообщила пресс-служба клуба.

Литвинов в прошедшем сезоне в 34 матчах в составе красно-белых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. 21-летний футболист является воспитанником «Спартака».

Столичный клуб по итогам прошедшего чемпионата России завоевал бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «Спартака» вызваны в молодёжную сборную России.

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