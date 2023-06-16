Камоцци заявил, что в Италии есть интерес к Соболеву и Мартинсу
- РИА Новости
«В «Спартаке» я верю в Соболева и Мартинса — это два самых сильных футболиста команды. Оба игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — цитирует Камоцци Sport24.
В активе Соболева 15 мячей и девять голевых передач в 32 матчах за сезон-2022/23. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее «Спартак» отправил в РФС жалобу по поводу дисквалификации Соболева на четыре игры.