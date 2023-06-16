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Камоцци заявил, что в Италии есть интерес к Соболеву и Мартинсу

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что два игрока красно-белых входят в сферу интересов итальянских клубов.
Камоцци заявил, что в Италии есть интерес к Соболеву и Мартинсу
  • РИА Новости

«В «Спартаке» я верю в Соболева и Мартинса — это два самых сильных футболиста команды. Оба игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — цитирует Камоцци Sport24.

В активе Соболева 15 мячей и девять голевых передач в 32 матчах за сезон-2022/23. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее «Спартак» отправил в РФС жалобу по поводу дисквалификации Соболева на четыре игры.

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