Месси — об «Интер Майами»: изначально план был другим

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил решение подписать контракт с «Интер Майами».

«Изначально план был другим, но мы с семьёй довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову. Мы понимаем значение и сейчас счастливы», —цитирует Месси Ole.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее Неймар заявил, что переход Месси в «Интер Майами» повысит интерес к лиге MLS.