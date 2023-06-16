В «Локомотиве» готовы продать Баринова, если получат хорошее предложение

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб готов продать полузащитника Дмитрия Баринова, если получит хорошее предложение.

«Мы придерживаемся подхода, что если есть интересное предложение и оно адекватно для клуба, специально мы никого удерживать не будем. Ровно так и договаривались с Димой», приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 игрок участвовал в 34 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока действует до конца сезона-2025/26.

Ранее Нагорных подвёл итоги сезона-2022/23.