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В «Локомотиве» готовы продать Баринова, если получат хорошее предложение

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб готов продать полузащитника Дмитрия Баринова, если получит хорошее предложение.
В «Локомотиве» готовы продать Баринова, если получат хорошее предложение
  • РИА Новости

«Мы придерживаемся подхода, что если есть интересное предложение и оно адекватно для клуба, специально мы никого удерживать не будем. Ровно так и договаривались с Димой»,  приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 игрок участвовал в 34 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока действует до конца сезона-2025/26.

Ранее Нагорных подвёл итоги сезона-2022/23.

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