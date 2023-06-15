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Смородская не заинтересована в должности генерального директора «Спартака»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала понять, что никогда не согласится стать генеральным директором столичного «Спартака».
Смородская не заинтересована в должности генерального директора «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет. Вы знаете, для меня не существует ничего слишком сложного. Я всё время копаюсь в очень серьёзных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и всё. Отказала бы я красно-белым? Да», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Победу в турнире одержал петербургский «Зенит». Московский ЦСКА финишировал на втором месте.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может быть в ближайшее время уволен со своего поста.

Смородская работала на должности президента «Локомотива» (с 2010-го по 2016 год). 

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе.

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