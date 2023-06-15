Хабиров: долг по зарплате в «Салавате Юлаеве» возник из-за бюрократических вопросов
«Все вопросы по зарплатам в клубе «Салават Юлаев» решены. Были небольшие бюрократические вопросы, которые возникают всегда, это вопросы контроля и аудита», — цитирует Хабирова ТАСС.
По его словам, уфимская команда сейчас находится в отпуске.
«Отдыхает, скоро начнёт тренироваться, следующий сезон, я думаю, мы бодро проведём», — добавил Хабиров.
«Салават Юлаев» потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ c владивостокским «Адмиралом» со счётом 2-4.
У клуба была задолженность по зарплате перед 23 хоккеистами в размере 251 млн рублей.
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