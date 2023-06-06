Путин наградил тренера «Ак Барса» Билялетдинова орденом Александра Невского

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов награждён орденом Александра Невского.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

68-летний россиянин удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры России.

Билялетдинов в качестве игрока выигрывал Кубок СССР в составе московского «Динамо». После начала тренерской карьеры он пять раз становился чемпионом России (один раз с «Динамо», четыре — с «Ак Барсом»), а также трижды становился обладателем Кубка Гагарина с казанским клубом и приводил сборную России к победе на чемпионате мира.

Ранее Билялетдинов заявил, что сборная России могла выиграть чемпионат мира по хоккею 2023 года.