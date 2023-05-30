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Билялетдинов считает, что сборная России могла выиграть чемпионат мира по хоккею

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о чемпионате мира по хоккею.
Билялетдинов считает, что сборная России могла выиграть чемпионат мира по хоккею
  • Gettyimages.ru

«Я не все игры смотрел. Не было интересно, смотрел некоторые. Я думаю, что российская команда играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Это спорт. Сборная России всегда показывала хороший хоккей, всегда выступала и завоёвывала медали», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2. Серебряную медаль забрала команда Германии, бронзу — Латвия. 

Сборная России продолжает занимать третье место в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея (IIHF). При этом российские хоккеисты пропустили уже два чемпионата мира.

Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что национальная команда отстаёт от тенденций развития мирового хоккея.

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