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«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера

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В «Наполи» подтвердили назначение Руди Гарсии на пост главного тренера команды Серии А.
«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella

«Добро пожаловать в команду. Желаем удачи», — написал представитель пресс-службы итальянского клуба.

59-летний французский специалист сменил на посту тренера Лучано Спаллетти. 

Последним местом работы Гарсии был саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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