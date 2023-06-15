«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера
- globallookpress.com
- © Norbert Scanella
«Добро пожаловать в команду. Желаем удачи», — написал представитель пресс-службы итальянского клуба.
59-летний французский специалист сменил на посту тренера Лучано Спаллетти.
Последним местом работы Гарсии был саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.