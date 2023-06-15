Гендиректор «Зенита» Медведев поддержал идею создания ветеранской лиги
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«Идея хорошая, я думаю, что она себя оправдает и будет привлекать ещё больше зрителей — тех, кто помнит этих игроков в их лучшие годы, молодёжь тоже приобщается, узнаёт историю. Мы поддерживаем и будем поддерживать», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его мнению, матч «Спартака» со сталинградским «Динамо», посвящённый дню Великой Победы, и матч в рамках ПМЭФ вызвали большой интерес у зрителей.
«Неувядающее мастерство ветеранов, которые не только хорошо двигают мяч, но и обладают дриблингом, ударами головой», — добавил Медведев.
Петербургский «Зенит» и сборная России по футболу 15 июня сыграли вничью (1:1) в ретроматче в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на матч легенд.