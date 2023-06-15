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Балахнин: «Ростов» в сезоне-2022/23 прыгнул выше головы

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команда Валерия Карпина показала отличный результат в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Балахнин: «Ростов» в сезоне-2022/23 прыгнул выше головы
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Карпин сказал, что результат в прошедшем сезоне оказался выше ожиданий и что в следующем году подтянутся те, кто оказался ниже «Ростова» в таблице, намекая на то, что повторить этот результат будет чрезвычайно трудно. А так, «Ростов» и без того прыгнул выше головы», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Он добавил, что если будет проведена «мощная трансферная кампания», то можно рассчитывать на повторение или улучшение результата в сезоне-2023/24.

«Ростов» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам минувшего сезона. Петербургский «Зенит» завоевал золотые медали.

Ранее Балахнин заявил, что Карпин слишком эмоционально реагирует на простые игровые моменты.

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