Сёмин объяснил, что ему не понравилось в новом формате Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Для Федотова этот трофей стал первым во главе армейской команды.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о голкипере команды Игоре Акинфееве.