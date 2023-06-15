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Сёмин объяснил, что ему не понравилось в новом формате Кубка России

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Кубка России.
Сёмин объяснил, что ему не понравилось в новом формате Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Для Федотова этот трофей стал первым во главе армейской команды.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о голкипере команды Игоре Акинфееве.

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