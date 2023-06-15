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Масалитин: Медина по стилю подходит «Спартаку», но его переход маловероятен

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о переходе полузащитника армейского клуба Хесуса Медины в «Спартак».
Масалитин: Медина по стилю подходит «Спартаку», но его переход маловероятен
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Надо спросить у Медины, как он смотрит на этот возможный переход. По стилю он подходит «Спартаку», Медина техничный, но, повторюсь, этот трансфер навряд ли произойдёт», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак».

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