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Мбаппе: моя цель — остаться в ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своей цели в парижском клубе.
Мбаппе: моя цель — остаться в ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Liewig - Corbis

«Я уже говорил об этом, моя цель — остаться в ПСЖ. Это мой единственный вариант прямо сейчас», — цитирует Мбаппе GFFN.

По информации RMC Sport, игрок собирается отработать действующий контракт, который действует до 2024 года. В летнее трансферное окно он не перейдёт в «Реал».

12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее Мбаппе объяснил ситуацию вокруг его контракта с ПСЖ.

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