Боец ММА Глухов — о переезде в Россию: в испанских школах очень сильно присутствует ЛГБТ

Латвийский боец смешанных единоборств Константин Глухов признался, что принял решение переехать из Европы в Россию из-за несогласия с навязыванием детям ценностей движения сексуальных меньшинств в испанских школах.

«Я приехал сюда 22 февраля, почти четыре месяца назад. Наконец-то я дома. Против испанского языка я ничего не имею, он тоже нужен, но само воспитание детей, обучение и преподавание. Там очень сильно присутствует ЛГБТ и всякая фигня с детских лет», — цитирует Глухова Metaratings.

Он признался, что всегда с супругой хотел жить в России, но раньше с переездом были сложности.

«Моя дочка пошла в первый класс, когда мы в прошлом году жили в Испании. Слава богу, в Аликанте была русская школа. Там большая русская диаспора, поэтому была русская школа и хоть немножко русский язык», — добавил Глухов.

Глухов в главном бою вечера на турнире AMC Fight Nights в Ульяновске победил единогласным решением судей россиянина Михаила Газаева.

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