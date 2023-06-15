Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боец ММА Глухов — о переезде в Россию: в испанских школах очень сильно присутствует ЛГБТ

Короткая ссылка
Латвийский боец смешанных единоборств Константин Глухов признался, что принял решение переехать из Европы в Россию из-за несогласия с навязыванием детям ценностей движения сексуальных меньшинств в испанских школах.
Боец ММА Глухов — о переезде в Россию: в испанских школах очень сильно присутствует ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Я приехал сюда 22 февраля, почти четыре месяца назад. Наконец-то я дома. Против испанского языка я ничего не имею, он тоже нужен, но само воспитание детей, обучение и преподавание. Там очень сильно присутствует ЛГБТ и всякая фигня с детских лет», — цитирует Глухова Metaratings.

Он признался, что всегда с супругой хотел жить в России, но раньше с переездом были сложности.

«Моя дочка пошла в первый класс, когда мы в прошлом году жили в Испании. Слава богу, в Аликанте была русская школа. Там большая русская диаспора, поэтому была русская школа и хоть немножко русский язык», — добавил Глухов.

Глухов в главном бою вечера на турнире AMC Fight Nights в Ульяновске победил единогласным решением судей россиянина Михаила Газаева.

Ранее Ислам Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить