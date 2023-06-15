Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Адесанья назвал «заговором» победу Махачева над Волкановски

Короткая ссылка
Чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья оценил победу российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.
Адесанья назвал «заговором» победу Махачева над Волкановски
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Это был заговор. Я был на бое Волкановски с Махачевым. Тогда мой друг сказал, что в UFC очень влиятельны арабские инвесторы с Ближнего Востока, и они даже платят деньги, чтобы в промоушене был чемпион из той части мира. Это слова моего товарища», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Последний поединок Махачева с Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить