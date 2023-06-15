Адесанья назвал «заговором» победу Махачева над Волкановски

Чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья оценил победу российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.

«Это был заговор. Я был на бое Волкановски с Махачевым. Тогда мой друг сказал, что в UFC очень влиятельны арабские инвесторы с Ближнего Востока, и они даже платят деньги, чтобы в промоушене был чемпион из той части мира. Это слова моего товарища», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Последний поединок Махачева с Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC.