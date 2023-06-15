Каменский: советую Федотову возобновить карьеру в ЦСКА, а уже потом думать об НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский посоветовал голкиперу Ивану Федотову продолжить играть за ЦСКА после возвращения из рядов российской армии.

«Конечно же, «Филадельфия» в данном случае идёт на определённый риск. На месте Ивана Федотова я бы не торопился и возобновил свою карьеру в клубе ЦСКА. В родных стенах, в знакомой обстановке будет проще вернуться на свой уровень. Понятное дело, что во время службы он тоже тренировался, каким-то образом играл. Но это совершенно разные уровни подготовки. В профессиональном хоккейном клубе он значительно выше, чем там, где проходит службу.

Другой вопрос — в его отношении к самому ЦСКА. Потому что история с его срочной службой была довольно громкой. Но я бы ему посоветовал не расстраиваться. Нужно идти вперёд и продолжать быть хоккеистом. Он всё-таки спортсмен с большой буквы. И я уверен: у него всё получится. Как в армейском клубе, так и в НХЛ», — сказал Каменский RT.

Ранее Каменский назвал работоспособность главным качеством вратаря «Флориды» Бобровского.