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Каменский назвал работоспособность главным качеством вратаря «Флориды» Бобровского

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Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
Каменский назвал работоспособность главным качеством вратаря «Флориды» Бобровского
  • AP
  • © Michael Laughlin

«Бобровский вновь доказал, что является вратарём мирового класса. Какое главное качество я у него выделил бы? Работоспособность. Вы посмотрите, как он все 60 минут работает на площадке. Я его поздравляю и хочу пожелать двигаться дальше», — приводит слова Каменского РИА Новости.

Встреча в Торонто на стадионе «Скотибанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что «Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года.

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