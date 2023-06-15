CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации
- AFP
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«Вместе с апелляцией IBA подал срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока суд не вынесет решение. Началась арбитражная процедура», — говорится в заявлении.
В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить IBA официального признания.