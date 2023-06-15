CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение зарегистрировать апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

«Вместе с апелляцией IBA подал срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока суд не вынесет решение. Началась арбитражная процедура», — говорится в заявлении.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить IBA официального признания.