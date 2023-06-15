Goal: владелец «Ариса» Фёдоров лично ведёт переговоры по трансферу Кокорина
- Legion-Media
- © Gribaudi/ImagePhoto
Как сообщает Goal.com.cy, Фёдоров поддерживает диалог с самими нападающим и его агентом, а также общается с представителями «Фиорентины». Сам Кокорин хотел бы остаться в кипрском клубе.
Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» намерена продать футболиста Кокорина после аренды в «Арисе».