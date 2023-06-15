Goal: владелец «Ариса» Фёдоров лично ведёт переговоры по трансферу Кокорина

Владелец «Ариса» Владимир Фёдоров ведёт переговоры о трансфере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Как сообщает Goal.com.cy, Фёдоров поддерживает диалог с самими нападающим и его агентом, а также общается с представителями «Фиорентины». Сам Кокорин хотел бы остаться в кипрском клубе.

Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» намерена продать футболиста Кокорина после аренды в «Арисе».