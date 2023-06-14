Fiorentina News: «Фиорентина» намерена продать футболиста Кокорина после аренды в «Арисе»
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В связи с желанием «фиалок» продать россиянина «Арис» готов начать переговоры по выкупу Кокорина, сообщает Fiorentina News.
Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.
Ранее Тимофей Бердышев, агент Кокорина, дал понять, что российский нападающий может начать чемпионат Италии по футболу сезона-2023/24 в составе «Фиорентины».