Fiorentina News: «Фиорентина» намерена продать футболиста Кокорина после аренды в «Арисе»

Итальянская «Фиорентина» намерена выставить на продажу российского футболиста Александра Кокорина в летнее трансферное окно.

В связи с желанием «фиалок» продать россиянина «Арис» готов начать переговоры по выкупу Кокорина, сообщает Fiorentina News.

Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее Тимофей Бердышев, агент Кокорина, дал понять, что российский нападающий может начать чемпионат Италии по футболу сезона-2023/24 в составе «Фиорентины».