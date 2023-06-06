«Фиорентина» изъявила желание вернуть Кокорина

Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, дал понять, что российский нападающий может начать чемпионат Италии по футболу сезона-2023/24 в составе «Фиорентины».

«Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста», — цитирует Бердышева Sport24.

По его словам, итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды.

«Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда», — добавил Бердышев.

Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Экс-форварда московского «Спартака» признали лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее тренер «Ариса» заявил, что Кокорин хочет остаться в кипрском клубе.