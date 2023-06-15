Calciomercato: «Торино» намерен продлить аренду Миранчука
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Как сообщает Calciomercato, президент «Торино» Урбано Каир думает о возможности выкупа Миранчука, но также рассматривает вариант аренды ещё на один сезон, добавив в новый арендный договор опцию обязательного выкупа через год.
В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев. Его права принадлежат клубу из Бергамо.
Ранее агент Миранчука сообщил о переговорах «Торино» и «Аталанты» по поводу трансфера игрока.