Calciomercato: «Торино» намерен продлить аренду Миранчука

«Торино» планирует продлить арендное соглашение российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Calciomercato, президент «Торино» Урбано Каир думает о возможности выкупа Миранчука, но также рассматривает вариант аренды ещё на один сезон, добавив в новый арендный договор опцию обязательного выкупа через год.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев. Его права принадлежат клубу из Бергамо.

Ранее агент Миранчука сообщил о переговорах «Торино» и «Аталанты» по поводу трансфера игрока.