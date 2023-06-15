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Ротенберг: три тренера в «Сочи» поэтому и сменились, что сезон не очень удачный

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил итоги сезона-2022/23.
Ротенберг: три тренера в «Сочи» поэтому и сменились, что сезон не очень удачный
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Насколько доволен итогом? Поэтому три тренера и сменились, что сезон не очень удачный. Будем развиваться, смотреть. Не хочется возвращаться снова к этой теме… Просто один тренер сделал много хорошего в клубе, но не соединил это с основной командой. Второй, наоборот, где-то пережал. И теперь пришёл третий, который пытается вернуть то, что было создано ранее. В прошлом году мы были одной из самых играющих команд. Мяч держался, много атаковали. Пришёл тренер (Курбан Бердыев — RT), который решил вернуться в защиту. Но это не наш футбол, и мы договаривались совсем о другом.

Каков кредит доверия у нынешнего наставника — Дмитрия Хохлова? Его подход как тренера мне нравится. Но главное — удастся ли ему объединить команду. В футболе есть четыре вещи, ради которых футболисты выходят играть. Они бьются за семью, за клуб, за тренера и за страну. Если какой-то компонент выпадает, то всё разваливается. И задача наставника сделать так, чтобы за него бились. Выходили на поле и делали невозможное», — сказал Ротенберг в интервью RT.

Ранее Борис Ротенберг заявил, что для него самое главное — навести порядок в судействе.

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